الأكثر تأثيرًا في كتالونيا .. اسم ليونيل يكتسح أسماء الإقليم

تأثير ليونيل ميسي في كتالونيا يتجاوز عدد البطولات والأهداف التي يحرزها لبرشلونة.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة قد أصبح من الأسماء الأكثر استخدامًا في إقليم كتالونيا مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اسم النجم الأرجنتيني كان غير متواجد قبل أن يلعب لنادي برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن العام 2019 قد شهد تسمية 500 طفلًا بالاسم ليونيل كثاني أكثر اسم يتم تسمية الذكور به في العام بعد الاسم مارك.

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وبشكل عام يحتل اسم ليو المركز الثالث، حيث يظهر اسم جوليا في المركز الثاني بشكل عام، والأول بالنسبة للإناث.

وتصل نسبة تسمية الأطفال على اسم النجم الأرجنتيني في كتالونيا بالعام الماضي حوالي 12% من إجمالي المواليد خلال نفس الفترة.

ونشرت الصحيفة جدولًا يظهر مدى تأثير ميسي منذ أن بدأ مسيرته مع برشلونة على الأسماء في الإقليم الذي يسعى للاستقلال منذ سنوات.

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وكان اسم ليونيل قد تم استخدامه لـ11 طفلًا في العام 2004 حيث ظهر ميسي للمرة الأولى رفقة الفريق الأول، وهو الرقم الذي ارتفع باستمرار خلال السنوات التالية ليصل لـ 117 مرة في المركز الـ 74 للأسماء المستخدمة بعام 2009 الذي حقق فيه برشلونة الثلاثية التاريخية للمرة الأولى.

جدير بالذكر أن الصحيفة توقعت أن يتصدر اسم ليونيل ميسي أسماء المواليد في الإقليم خلال السنوات القليلة المقبلة على حساب مارك، مع قرب اعتزال النجم الأرجنتيني.