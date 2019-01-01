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الدوري الإنجليزي الممتاز

الأفضل في مركزه - الإشادات تتوالى على فيرناندينيو

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مباراة مميزة للدولي البرازيلي أمام ليفربول

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

انهالت الإشادات على نجم مانشستر سيتي فيرناندينيو بعد العرض المميز الذي قدمه بالانتصار على ليفربول مساء الخميس في قمة البريميرليج.

وانتصر سيتي بهدفين مقابل هدف على متصدر الدوري وكان البرازيلي من أبرز لاعبي فريقه على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

وقال جرايم سونيس، النجم السابق، في تحليله مع "سكاي" للمباراة: "قلبا الدفاع كانا رائعان، وكذلك بيرناردو سيلفا، ولكن من تحدثنا عنه قبل المباراة فيرناندينيو كان مميزاً".

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وأضاف: "بكل سهولة هو الأفضل في مركزه بالبلاد بالوقت الراهن، يقوم بعمل هائل ولا يتم تقديره بالشكل الكافي بسبب مهارته".

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واستمر: "عندما يفوز بالكرة عبر عرقلة، يرفع رأسه ويقوم بأفضل تمريرة ممكنة".

واتفق ليروي سانيه، نجم سيتي، مع سونيس، في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "الجميع يعرف أهمية فيرناندينيو، يعرف كيف يدافع، يفوز بالكرة ويمررها".

وختم: "قدم مباراة رائعة وأنا سعيد بعودته للمشاركة معنا".

وقلص سيتي الفارق مع ليفربول على قمة الترتيب إلى أربع نقاط بعد لقاء الجولة الواحدة والعشرين بين الفريقين.

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