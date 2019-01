الأفضل في تاريخ الدوري الفرنسي – باريس سان جيرمان يضيف رقمًا جديدًا

نجح باريس سان جيرمان في تحقيق خارج قواعده على حساب إميان ضمن مبارايات الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي بثلاثية نظيفة.

ولدي العملاق الفرنسي مباراتين مؤجلتين بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها فرنسا والتي عرفت بأحداث السترات الصفراء.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة، بعد خوضه 18 مباراة، ليتفوق على الجميع بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه ليل.

وأصبح باريس سان جيرمان أول فريق يحقق أكبر كم من النقاط بعد مرور 18 جولة، بحصد 50 نقطة، ليصبح أفضل من يحقق هذا الرقم.

50 - Paris have won 50 points after 18 Ligue 1 games this season, the best tally ever for a team at this stage in Ligue 1 history. Untouchable. @PSG_English #ASCPSG pic.twitter.com/FVjwWp4RvB — OptaJean (@OptaJean) January 12, 2019