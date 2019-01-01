النتائج المباشرة
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

الأفضل في تاريخ الدوري الفرنسي – باريس سان جيرمان يضيف رقمًا جديدًا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
باريس يضيف رقم قياسي جديد كعادته

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح باريس سان جيرمان في تحقيق خارج قواعده على حساب إميان ضمن مبارايات الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي بثلاثية نظيفة.

ولدي العملاق الفرنسي مباراتين مؤجلتين بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها فرنسا والتي عرفت بأحداث السترات الصفراء.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة، بعد خوضه 18 مباراة، ليتفوق على الجميع بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه ليل.

اختيارات المحررين

وأصبح باريس سان جيرمان أول فريق يحقق أكبر كم من النقاط بعد مرور 18 جولة، بحصد 50 نقطة، ليصبح أفضل من يحقق هذا الرقم.

وجاءت أهداف لقاء اليوم عن طريق الأوروجويائي إيدنسون كافاني، وكيليان مبابي، وماركينيوس.

وسيلتقي باريس سان جيرمان الجولة المقبلة مع جانجون وعينه على الثأر من إقصاءه من ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

الموضوع التالي:
كأس إيطاليا | ثنائية كوتروني تمنح ميلان تأهلًا صعبًا أمام سامبدوريا
الموضوع التالي:
رسالة شديدة اللهجة من جمهور الأهلي للاعبين في مواجهة فيتا كلوب
الموضوع التالي:
مدرب لبنان: السعودية مرشح أول للفوز بكأس آسيا
الموضوع التالي:
استئناف جديد من اليوفنتوس بشأن الكالتشيوبولي
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | حسين المقهوي: مواجهة لبنان من أقوى وأخطر المواجهات
إغلاق