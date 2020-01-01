فيديو | الأزمة تتفاقم .. ميسي يتجاهل مساعد سيتيين

هل انتهت ساعة سيتيين مع برشلونة؟

تفاقم الوضع السلبي في برشلونة بعد الأنباء المتداولة في الإعلام الإسباني عن علاقة متوترة بين النجم ليونيل ميسي وإيدر سرابيا، مساعد المدرب كيكي سيتيين.

آخر الأنباء أشارت إلى اتخاذ مجلس إدارة برشلونة قراراً بإقالة سيتيين بحلول نهاية الموسم إذا لم يفز الفريق بأي ألقاب واستمر في عروضه المخيبة.

وأظهرت لقطات من "موفيستار" سرابيا يتحدث مع ميسي أثناء التوقف لشرب المياه في مباراة سيلتا فيجو الأخيرة، ولكن الأخير تجاهله تماماً.

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ولم يكن واضحاً ماذا يقول مساعد سيتيين لنجم وقائد الفريق، ولكن ميسي تركه وغادر دون الرد عليه، واتجه نحو أرضية الملعب لاستكمال المباراة.

المباراة انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل جانب، مما جعل برشلونة يتراجع للمركز الثاني في ترتيب الليجا خلف ريال مدريد بعد فوز الأخير على إسبانيول.

سرابيا كان موضعاً للانتقادات في لقاءات سابقة، ومنها الكلاسيكو، بسبب استخدامه للغة غير لائقة في توجيه اللاعبين، وهو ما اعتذر عنه هو وسيتيين.

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يذكر أن عدة تقارير تحدثت عن علاقات سيئة بين لاعبي برشلونة، والجهاز الفني لكيكي سيتيين منذ تعيينه.