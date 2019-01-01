الأزمة تتفاقم .. بالوتيلي يغادر تدريبات بريشيا قبل ساعة ونصف من بدايتها

ماريو بالوتيلي نجم فريق بريشيا يغادر مركز تدريبات الفريق قبل ساعة ونصف من انطلاقها.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن الأزمة بين ماريو بالوتيلي نجم فريق بريشيا والمدير الفني للفريق فابيو جروسو قد تصاعدت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "توتو ويب ميركاتو" والتي أكدت أن اللاعب كان قد غادر مركز التدريبات الخاص بالنادي صباح اليوم وقبل ساعة ونصف من انطلاقها.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تطورات كبيرة في العلاقة بين بالوتيلي وفابيو جروسو عقب مشادة بينهما في التدريبات التي سبقت مواجهة روما.

وقام جروسو بسبب تلك المشاجرة باستبعاد اللاعب من المباراة، ثم أكد في تصريحات صحفية أن اللاعب يعاني من مشاكل بدنية ولا يملك الالتزام الكافي للتواجد مع الفريق في الوقت الحالي وفي حاجة لإعادة تأهيل.

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ورد بالوتيلي على جروسو بخروجه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، مستنكرًا تصريحات المدير الفني.

وعاد جروسو في تصريحات مؤخرًا وحاول تلطيف الأمور مع نجم هجوم فريقه مؤكدًا أن باب العودة للتشكيلة الأساسية مفتوح أمامه حال التزم ومشددًا على قدراته الكبيرة وأهميته للفريق.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد رجحت رحيل بالوتيلي عن صفوف بريشيا في أقرب وقت ممكن بسبب تلك المشكلة وأشارت لوجود رغبة تركية في ضمه.