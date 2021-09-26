الأزمة المالية مستعرة .. لماذا لا يلعب كوتينيو أكثر من 59 دقيقة مع برشلونة؟!

النجم البرازيلي آخر ضحايا الأزمة المالية في برشلونة، فهل هذا هو سبب عدم مشاركته لأكثر من 59 دقيقة في كل مباراة؟!

غادر النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو ملعب مباراة فريقه برشلونة اليوم أمام نظيره ليفانتي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني في الدقيقة الـ 59.

ذلك التغيير هو الثاني هذا الموسم لكوتينيو في الدقيقة الـ 59 من عمر اللقاء، في ثاني المباريات التي يلعبها أساسيًا مع الفريق.

ولعب كوتينيو مواجهتي قادش وبايرن ميونخ أيضًا لكن كبديل، فلم تتجاوز دقائق مشاركته الـ 25 دقيقة في كل مناسبة.

لماذا يرفض برشلونة منح كوتينيو أكثر من 59 دقيقة؟

العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية كانت قد أكدت في وقت سابق أن برشلونة ملزم بدفع 20 مليون يورو لصالح ليفربول عندما يصل كوتينيو إلى المباراة رقم 100 مع الفريق.

ذلك العدد من المباريات ليس بشكل عام، لكن يجب على كوتينيو أن يخوض 60 دقيقة أو أكثر في كل مباراة ليتم احتسابها ضمن الـ 100 الذين نص عليهم العقد.

وبالرغم من النفي الضمني الذي خرج من برشلونة من خلال صحيفة "موندو ديبورتيفو" لوجود مثل ذلك البند في عقد كوتينيو، إلا أن نمط مشاركته مع الفريق يقول عكس ذلك.

ما هو عدد مباريات كوتينيو في برشلونة؟

النجم البرازيلي لعب حتى الآن 93 مباراة مع الفريق الكتالوني، لكن لا داعي للقلق من قبل إدارة الفريق، فأكثر من 30 مباراة من تلك المواجهات لم يتخط فيها كوتينيو الـ 60 دقيقة.

بالتحديد خاض كوتينيو حتى وقتنا هذا حوالي 60 مباراة فقط تجاوز في مشاركته فيهم الـ 60 دقيقة، أي أن مشاركته بهذا النمط تضمن ألا يدفع برشلونة الـ 20 مليون قبل عام أو عام ونصف من الآن على الأقل.

جدير بالذكر أن كوتينيو كان قد رحل لصفوف بايرن ميونخ لمدة عام على سبيل الإعارة، كما ارتبط مؤخرًا بالانضمام لآرسنال أو توتنهام.

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