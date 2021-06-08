الأزمة الاقتصادية تحكم .. برشلونة يراجع عقده التاريخي مع "نايكي" لعيون "بوما"

في حاجة للمزيد من الأموال..

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن نادي برشلونة بصدد مراجعة عقده التاريخي مع شركة الملابس الرياضية "نايكي" في ظل وجود "بوما" كبديل متاح لها على الخط.

الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني تجعله في حاجة للبحث عن عقد جديد يضمن له المزيد من العوائد المادية لإنعاش خزائنه في مواجهة الخسائر التي يتعرض لها.

وحسب الموندو ديبورتيفو فقد اهتمت شركة الأدوات الرياضية بوما بحالة عقد نادي برشلونة لكرة القدم مع نايكي، والذي ينتهي في عام 2028 .

ولكن رغم تبقي 7 سنوات كاملة على نهايته، فإن هناك رغبة مشتركة بين كل من النادي والشركة متعددة الجنسيات في إعادة التفاوض بشأن بعض التفاصيل.

ولكن في اتجاهين متعاكسين، بوما في مرحلة توسع كاملة، وبحسب صحيفة "آرا" التي ذكرت ما استطاعت الموندو ديبورتيفو التأكيد عليه، فإن بوما تريد اختبار التوصل لاتفاق مع برشلونة في المستقبل.

ويرتبط النادي الكتالوني بعقد مع نايكي منذ عام 1998 وتم تحديد العقد وفقًا للشروط الحالية في عام 2016، وتمت الموافقة على تجديده من قبل الإدارة السابقة.

حاليًا، يتلقى نادي برشلونة 105 مليون من نايكي في كل موسم ، والتي يمكن أن تصل إلى 150 بحكم سلسلة من المتغيرات في عام 2020.

بالتزامن مع الوباء وما أحاط به من خسائر اقتصادية لكل الأندية، حدثت في الآونة الأخيرة بعض التوترات مع شركة نايكي بسبب مواقف مثل التأخير في قميص النادي الخاص بالموسم المنصرم، والذي تسبب بالطبع في قلة الأرباح.

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يذكر أن برشلونة يبحث بكل الطرق في الوقت الحالي عن تقليل النفقات السنوية وفي سياق متصل زيادة الأرباح من أجل إنقاذ النادي من الأزمة الاقتصادية التي تركتها إدارة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.