الأزمات تزداد .. فيفا يعمق جراح الأهلي بغرامة ضخمة

أزمات الأهلي زادت واحدة

لم يمر سوى 48 ساعة على خسارة الأهلي لديربي جدة أمام الاتحاد، إلا والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتخذ قرارًا قويًا ضد الراقي بتغريمه بمبلغ كبير.

الأهلي كان قد خسر أمام الاتحاد بهدفين دون رد، في مباراة ديربي جدة، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي.

ما هو القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي "فيفا" ضد الأهلي؟

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة الأهلي تلقت خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي "فيفا"، يفيد بصدور حكم ضد النادي بدفع مبلغ 7 ملايين ريال سعودي.

فيفا ألزم الأهلي بدفع 7 ملايين ريال لنادي نيويورك سيتي الأمريكي، تتمثل مستحقاته في صفقة انتقال الروماني ألكساندرو ميتريتسا، الذي رحل عن صفوف الراقي مؤخرًا.

وبالرغم من رحيل ميتريتسا عن صفوف النادي الأهلي، إلا وأن الاتحاد الدولي "فيفا" أصدر قرارًا بإلزام الراقي بدفع مبلغ 7 ملايين ريال.

لماذا رحل ميتريتسا عن النادي الأهلي؟

ورحل ميتريتسا عن صفوف الأهلي قبل بداية الموسم الحالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث فضّل مسؤولي الراقي عدم استكمال إعارته لنهاية الموسم.

الأهلي قرر الاستغناء عن ميتريتسا، من أجل قيد لاعب أجنبي بدلًا منه في قائمته استعدادًا للموسم الحالي 2021-2022.

وكان الأهلي قد حصل على خدمات ميتريتسا خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020 قادمًا من صفوف نيويورك سيتي لمدة موسم ونصف، حيث كان مقررًا أن تنتهي الإعارة في يناير 2022.

ولعب ميتريتسا مع الأهلي 30 مباراة، سجل فيهم 4 أهداف وصنع 5 أهداف، ولم يُقنع مسؤولي ناديه، بسبب كثرة غياباته بسبب الإصابات.

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