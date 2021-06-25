الأزمات تزداد صعوبة .. الاتحاد في مأزق كبير بسبب ديونه

تعرف على أزمات نادي الاتحاد

أزمة جديدة تواجه مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تتسبب في زيادة صعوبة مهمته، لاستخراج شهادة الكفاءة المالية، بسبب الديون التي يعاني منها النادي.

وزارة الرياضة السعودية، أعلنت عن أن ديون نادي الاتحاد وصلت إلى 140 مليون ريال سعودي، وأنه لن يتم استخراج شهادة الكفاءة المالية، إلا في حالة تسديد تلك الديون.

لماذا تصعبت الأمور على الاتحاد؟

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن إدارتي الاتفاق والفيصلي، سيرفضان جميع محاولات نادي الاتحاد، من أجل جدول المستحقات المتأخرة على النادي.

مستحقات الاتفاق لدى الاتحاد وصلت إلى 3 ملايين ريال، وذلك بسبب صفقة عبد الرحمن العبود، بينما يريد الفيصلي الحصول على مبلغ 7 ملايين ريال، مقابل صفقة انتقال حمدان الشمراني وعبد العزيز البيشي.

وتسعى إدارة الاتحاد للتوصل لاتفاق مع ناديي الاتفاق والفيصلي، من أجل حل الأزمة وديًا، ولكن الناديين يرفضان جميع محاولات مسؤولي العميد.

ما سبب أزمات الاتحاد مع الاتفاق والفيصلي؟

الصحيفة السعودية أوحت أن الاتفاق كسب قضيته ضد الاتحاد عن طريق غرفة فض المنازعات، والتي حكمت باستحقاقه 3 ملايين، ولم يستأنف العميد على هذا القرار.

وأما عن نادي الفيصلي، فرفض مسؤوليه جدولة المبلغ المطلوب 7 ملايين ريال، بسبب تأخر إدارة نادي الاتحاد في دفع المبلغ المستحق.

ما هو رد مسؤولي الاتفاق بشكل رسمي؟

من جانبه، أوضح معاذ العوهلي، المدير التنفيذي لنادي الاتفاق، موقف ناديه من نادي الاتحاد، حيث أكد على أن إدارة ناديه لن تقبل جدول مستحقات صفقة عبد الرحمن العبود.

وجاء نص حديث مسؤول الاتفاق كالآتي: "نريد أن نتسلم المبلغ المستحق دفعة واحدة، دون أي جدولة، ولن نقبل بغير ذلك".

وبذلك يشدد مسؤول الاتفاق على أن ناديه لن يقبل بأي محاولات من جانب نادي الاتحاد لجدول المستحقات، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية.

ما هي أزمات نادي الاتحاد الأخرى؟

وأكدت الصحيفة السعودية، أن هناك أزمة أخرى يعاني منها الاتحاد حاليًا، تتمثل في مستحقات نادي هجر، والتي وصلت إلى 7 ملايين و250 ألف ريالًا.

تلك المستحقات اقتربت من التثبيت على إدارة نادي الاتحاد، وتقف كعائق إضافي أمام الاتحاد من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية.

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