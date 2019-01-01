الأرقام تجيب .. من الأفضل سواريز أم بنزيما؟

من المهاجم الأبرز والأقوى في كلاسيكو الكرة الإسبانية

يتزين ملعب كامب نو مساء الأربعاء، بقمة الكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويتساوى الفريقان في صدارة ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة لكل فريق، وإن كانت أفضلية الأهداف للفريق الكتالوني.

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المباراة ستشهد العديد من المعارك الثنائية المنتظرة، ولكل أبرز تلك المعارك سيكون بين مهاجمي الفريقين لويس سواريز وكريم بنزيما.

سنستعرض معاً في التقرير التالي، وبالأرقام من المهاجم الأفضل في هذا الثنائي خلال ما قدمه بالموسم الحالي.

الليجا

لويس سواريز شارك مع برشلونة خلال هذا الموسم في 14 مباراة بالدوري، نجح خلالها في تسجيل تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

المهاجم الأوروجوياني استطاع أن يسدد 25 تسديدة على المرمي بدقة بلغت 71.4%، وصنع 10 فرص محققة للتسجيل.

وعلى مستوى التمريرات، أكمل مهاجم برشلونة 240 تمريرة بدقة وصلت 73.6%، ونجح في القيام بـ 14 مراوغة صحيحة.

وعلى الجانب الآخر، شارك بنزيما مع ريال مدريد في 15 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفاً وصناعة 5 آخرين.

وسدد المهاجم الفرنسي 28 تسديدة بدقة وصلت إلى 50%، كما صنع 26 فرصة محققة للتسجيل.

ونجح في القيام بـ 407 تمريرة بدقة تجاوزت الـ 86%، وأتم 16 مراوغة.

دوري أبطال أوروبا

مهاجم برشلونة شارك مع فريقه في خمس مباريات بدوري أبطال أوروبا، استطاع خلالها تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

سدد سواريز تسع كرات على المرمى في البطولة الأوروبية بدقة وصلت إلى 75%، وصنع 8 فرص للتسجيل.

صاحب الـ 32 عاماً، لم يتمكن من تمرير الكرة إلا 91 مرة بدقة وصلت 70%، وأتم خمس مراوغات.

وفي معسكر الفريق الملكي، بنزيما شارك في ست مباريات، تمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين.

10 تسديدات على المرمى هي حصيلة بنزيما مع ريال مدريد حتى الآن في دوري أبطال أوروبا بدقة وصلت إلى 50%، كما صنع 12 فرصة للتسجيل.

الفرنسي ابن الـ 31 عاماً، مرر الكرة 211 مرة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا بدقة وصلت 87.6%، وأتم تسع مراوغات صحيحة.