بالأرقام .. بشرى سارة للمنتخب الجزائري بعد ثلاثية تنزانيا

رقم لم يتحقق منذ سنوات طويلة

واصل المنتخب الجزائري عروضه الهوليودية في بطولة أمم إفريقيا، بضم المنتخب التنزاني لقائمة ضحاياه، بافتراسه بثلاثية نظيفة مع الرأفة، في سهرة الإثنين التي احتضنها ملعب "السلام" في ختام مواجهات المجموعة الثالثة، التي تصدرها منتخب محاربو الصحراء بالعلامة الكاملة.

وبعيدًا عن الفوز المُقنع والأداء الجيد، فلغة الأرقام زفت بشرى سارة لمشجعي الخضر، بنجاح منتخبهم في تحقيق الفوز في أول 3 مباريات في "الكان"، الأمر الذي لم تفعله كل الأجيال التي تعاقبت على تمثيل الجزائر في العرس الأفريقي منذ عام 1990.

وكانت المرة الأولى والأخيرة التي يتوج فيها المنتخب الجزائري بالبطولة، عندما نظموا البطولة وقهروا نسور نيجيريا الخضراء بهدف وجاني الوحيد.

كما فك لاعبو الجزائر عقدتهم مع الانتصارات العريضة في الكان، بتحقيق أول انتصار بأكثر من هدفين، منذ الفوز على جنوب إفريقيا في نسخة 2015 بنتيجة 3-1، بالإضافة إلى ذلك، خطف إسلام سليماني الأضواء من الجميع ببصمته الواضحة على نتائج منتخب بلاده.

وتألق المهاجم الذي قضى الموسم المنصرم مع نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة، بشكل لافت أمام تنزانيا، بافتتاح أولى الأهداف، وتبعها بتقديم تمريرتين على طبق من فضة أمام آدم وناس، ليغالط الحارس التنزاني بثاني وثالث أهداف الجزائر في آخر 10 دقائق من أحداث الشوط الأول.

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وحافظ سليماني على سجله المميز، بهز شباك المنافسين مرة على الأقل في آخر 3 مباريات في "كان"، غير أنه شارك بشكل مباشر في خمسة أهداف لآخر ثمانية أهداف سجلتها الجزائر في البطولة الإفريقية، بواقع 3 أهداف من توقيعه وتمريرتان حاسمتان، فيما عاش آدم أوناس أسعد لحظاته في مسيرته الدولية، بتسجيل أول هدفين بألوان منتخب بلاده.

وبالنسبة لتنزانيا، فقد تجرعت من مرارة الهزيمة للمرة الخامسة في مبارياتها الست في كأس أمم إفريقيا، فقط كان الاستثناء الوحيد بالتعادل مع ساحل العاج بهدف للكل في نسخة 1980.