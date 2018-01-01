الأردن يتعادل مع الصين وديًا استعدادًا لأمم آسيا 2019

الأردن والصين يستعدان بقوة لكأس أمم آسيا التي ستقام في الإمارات يناير المقبل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اكتفى المنتخب الأردني، بالتعادل مع ضيفه الصيني بهدف لكلًا منهما، باللقاء الودي الذي جمع بينهما، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات.

تقدم المنتخب الصيني في الدقيقة 17 من زمن المباراة بالهدف الأول، عن طريق اللاعب وو هاو.

وتعادل موسىى التعمري بهدف للأردن في الدقيقة 35 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

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ويقع المنتخب الأردني في المجموعة الثانية، رفقة استراليا وفلسطين وسوريا، حيث يسعى لتحقيق إنجاز بكأس آسيا.

المنتخب الصيني يقع في المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا كوريا الجنوبية وقرغيزستان والفلبين.