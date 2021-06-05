الأرجنتين وأوروجواي يطالبان بمقاطعة كوبا أمريكا وكاسيميرو يؤيد!

حالة كبيرة من الرفض تسيطر على الأجواء قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن حالة كبيرة من الرفض تسيطر على أجواء المنتخبات التي ستخوض بطولة كوبا أمريكا خلال أيام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن منتخبات الأرجنتين وأوروجواي قد أبدوا في الساعات الأخيرة رفضًا كبيرًا لخوض البطولة.

الموقف الرافض للبطولة جاء من لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد وأوروجواي وليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين وغيرهما.

يأتي هذا في الوقت الذي يفكر فيه نجوم منتخب البرازيل في مقاطعة البطولة، ومعهم مجموعة من نجوم أوروجواي والأرجنتين.

من سبق تلك المنتخبات لرفض كوبا أمريكا؟

المنتخب البرازيلي كان أول من أبدى رفضه لخوض بطولة كوبا أمريكا التي ستقام على أرضه بداية من الـ 13 من يونيو الجاري.

جاء الرفض عن طريق كاسيميرو نجم ريال مدريد الذي رفض الحضور لمؤتمر البرازيل الصحفي قبل مواجهة الإكوادور.

ما الذي قاله كاسيميرو عن الأمر؟

قال كاسيميرو: "الجميع يعرف موقفنا من كوبا أمريكا، الأمر لا يمكن أن يكون أكثر وضوحًا، نريد أن نعبر عن رأينا بشكل أكبر بعد لقاء باراجواي".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بي وحدي ولا بهؤلاء الذين يلعبون في أوروبا، الجميع بما فيهم المدير الفني سويًا في ذلك الأمر".

ما هي أسباب رفض إقامة البطولة؟

تعاني البرازيل من فيروس كورونا بشكل كبير وواسع في الأيام السابقة، ووصلت الإصابات يوميًا لحوالي 10 آلاف إصابة.

إقامة البطولة تحت تلك الظروف الصحية قد يهدد موقف اللاعبين المشاركين والعمال من كافة المنتخبات في ظل توافد تلك الفرق من كل مكان في العالم.

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