الأخبار السارّة تتوالى على برشلونة.. دفعة معنوية كبيرة قبل الكلاسيكو

كومان يشحن أسلحته في الأمتار الأخيرة من الموسم

يتحضّر برشلونة لجدول كبير ومليء بالتحديات بمجرّد عودة لاعبيه من فترة التوقف الدولي، إذ يسعى البلاوجرانا للحفاظ على النسق التصاعدي الذي يُقدّمه في الدوري الإسباني محاولاً الإستمرار بالضغط على المتصدر أتلتيكو مدريد (بفارق 4 نقاط) ضمن صراع الأمتار الأخيرة من الموسم.

وستشهد الأسابيع المقبلة صراعاً كبيراً بين ثلاثي المقدّمة إذ سيواجه برشلونة غريمه ريال مدريد في كلاسيكو مرحلة الإياب (10 إبريل) في مباراة قد تُحدد الكثير من شكل المنافسة.

وفي هذا السياق بدأت الأخبار الإيجابية تتوالى على المدرّب رونالد كومان الذي شارف على إستعادة كل من المدافع جيرارد بيكيه الذي شارك في جزء من المران بالإضافة الى تحسّن حالة الظهير الأيمن سيرجي روبيرتو الذي قد يكون تعافيه أسرع من زميله.

بسبب أجويرو وهالاند .. مانشستر سيتي يغلق ملف التعاقد مع ميسي ومن المحتمل عدم لحاق بيكيه بمباراة بلد الوليد يوم الإثنين المقبل (5 إبريل)، لكن المؤشرات تبدو لصالح مشاركته بمباراة الكلاسيكو، أما سيرجي روبيرتو الذي إستعاد نسق التدريبات منذ فترة الآن فقد إقترب من إستلام التصريح الطبي مما يؤهله للعودة إلى الملاعب في المباراة المقبلة بالكامب نو.

وسيكون من الجيد رؤية تصرّف المدرب رونالد كومان بعد إستعادة أغلب مدافعيه مع الفترة الأصعب من صراع الليجا، بالإضافة الى تحدّي نهائي كأس ملك إسبانيا الذي قد يكون اللقب الوحيد للبلاوجرانا هذا الموسم.

إلى ذلك يستمر غياب كل من الشاب أنسو فاتي الذي قد يكون موسمه إنتهى بعد إنتكاسة جديدة تعرّض لها على مستوى غضروف الركبة، بالإضافة الى إستمرار فيليبي كوتينيو، الذي يُتابع علاجه حالياً في البرازيل.

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