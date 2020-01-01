دوري الخليج العربي

الأحبابي يهاجم الحكام بعد خسارة العين على الجزيرة في الدوري الإماراتي

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مباراة مثيرة بين العين والجزيرة في الدوري الإماراتي

علق بندر الأحبابي الظهير الأيمن لنادي العين، على الهزيمة أمام نظيره الجزيرة، ضمن الجولة التاسعة عشر من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

وتعرض بندر الأحبابي للطرد خلال المباراة بعد الحصول على بطاقتين صفراويتين، كلفت فريقه استكمال اللقاء بـ9 لاعبين فقط والتعرض للهزيمة.

وحقق الجزيرة الفوز على العين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي، على ملعب "محمد بن زايد".

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    وقال بندر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "السلام عليكم قدر الله وما شاء فعل هاردلك لنا، أنا دائماً أفرح للحكم المواطن لما يمثل الدولة ويتطور ويكون من النخبه فالبطولات الكبرى العالميه الله الشاهد".

    وأضاف الأحبابي: "إذا صار خطأ في دورينا ممكن تعديها لمساعدة الحكام أحيانا.. ولكن أغلط وأضيع مجهود فريق بالكامل وممكن أفقد المنافسه والله حرام".

    ويحتل العين المركز الثاني في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 37 نقطة خلف شباب الأهلي دبي برصيد 43 نقطة في صدارة البطولة.

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