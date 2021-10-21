"الآسيوية أصبحت مطلب في النصر بعد أن توج بها الهلال 2019"

هدف النصر تحول من العالمية صعبة قوية إلى آسيا أصبحت مطلب

يرى بندر الرزيحان لاعب الهلال السابق والإعلامي الرياضي، أن هدف نادي النصر تحول خلال آخر 20 سنة، من معايرة الهلال بعدم تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا، إلى أنها أصبحت هدفًا حقيقيًا له.

الهلال حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب مرسول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.

الرزيحان قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "أعتقد أن من أخرج نادي النصر من البطولة الآسيوية كانت الإدارة ومدرب الفريق قبل أن نتحدث عن أداء اللاعبين".

وتابع: "متى أصبح نادي النصر يطالب بالبطولة الآسيوية؟ الإجابة هي بعد أن حقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا في 24 نوفمبر 2019، هنا تغيرت الفكرة لنادي النصر".

واستطرد قائلًا: "خلال 20 سنة كان يقوم الإعلام المهتم بالشأن النصراوي بتغذية الجماهير على (العالمية صعبة قوية)، وبعد أن حقق الهلال لقب 2019 تغيرت الأمور وأصبحت هدف ومطلب داخل نادي النصر".

بندر الرزيحان: النصر مطالب بتحقيق الآسيوية بعدما حققها الهلال في ٢٤ نوفمبر .

الحصاد الرياضي ...@banderalrezohan pic.twitter.com/V6srtIqrHP — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 20, 2021

وواصل: "حتى على المستوى المحلي، تخيل في ظل امتلاك النصر عناصر مميزة جدًا، حقق الهلال لقب الدوري السعودي 4 مرات".

لاعب الهلال السابق أردف: "النصر يحتاج إلى عمل كبير لكي يكون قادرًا على تحقيق البطولات، وفي 6 جولات ببطولة الدوري خسر مباراتين، والهلال لم يخسر أي مباراة ولكنه يلعب دون اكتمال عناصره".

كواليس مثيرة بغرفة ملابس النصر بعد خسارة الهلال

واختتم الرزيحان حديثه قائلًا: "فريق النصر لم يواجه أي فريق قوي، مع احترامي لتراكتور الإيراني والوحدة الإماراتي، ولكن النصر خسر أمام الاتحاد والهلال في أول اختبارين حقيقيين، حتى الفيصلي بطل كأس الملك خسر منه".

يذكر أن جماهير نادي النصر كانت تطلق هتاف "العالمية صعبة قوية" لاستفزاز جماهير الهلال، بعد أن وصل الفريق الأزرق إلى نهائي دوري أبطال آسيا أكثر من مرة ولم يحالفه الحظ، حتى حقق اللقب عام 2019.