اكتساح للجوائز وقوائم التهديف.. كيف سيطر نجوم الدوري الإيطالي على يورو 2020؟!

ما الذي يحدث في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 من سيطرة الدوري الإيطالي على الأحداث؟!

انتصفت بطولة كأس الأمم الأوروبية مع قرب ختام دور الـ 16 منها وظهرت الكثير من الملامح التي تستحق التوقف عنها فيها.

أبرز تلك الملامح هي السيطرة الإيطالية الفردية على معظم الجوائز والأرقام، والحديث هنا ليس عن نجوم المنتخب الإيطالي، ولكن هؤلاء الذين ينشطون في الدوري المحلي سواء كانوا منه أو من بلجيكا والبرتغال وألمانيا وغيرها من البلدان المشاركة في البطولة.

فيما يلي نستعرض أبرز ملامح تلك السيطرة، وأبرز الأسباب الخاصة بها حتى الآن من وجهة نظرنا:

الانتقالات والسيطرة عليها

في سوق الانتقالات أصبح الحديث حاليًا غالب على نجوم الدوري الإيطالي الذين تألقوا في البطولات القارية المختلفة، سواء يورو 2020 أو كوبا أمريكا.

روبين جوسينس نجم فريق أتالانتا يأتي على رأس هؤلاء، وهناك أيضًا زميله في الفريق خواكيم مايهلي وغيرهم من الذي أثبتوا قدرة كبيرة على الأداء في البطولات الأهم.

رجل المباراة

في بطولة كأس الأمم الأوروبية حدثت سيطرة واضحة لنجوم الكرة الإيطالية على جائزة رجل المباراة، فلكم أن تتخيلوا الإحصائية التالية الصادمة حدثت في ظرف أول جولتين فقط.

خلال أول جولتين من البطولة حصل ثمانية لاعبين من الدوري الإيطالي على جائزة أفضل رجل في المباراة، من أصل 24 مباراة أقيمت.

وبعد أن أصبح دور الـ 16 على وشك مغادرتنا وصل عدد نجوم الدوري الإيطالي الذين حصلوا على جائزة أفضل رجل في المباراة بيورو 2020 إلى عشرة.

الأهداف

فيما يتعلق بالتهديف، فصدارة هدافي بطولة يورو 2020 يسيطر عليها كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف في أربعة لقاءات.

وهناك أيضًا روميلو لوكاكو صاحب الثلاثة أهداف، وتشيرو إيموبيلي صاحب الثنائية وإيفان بيريشيتش ومانويل لوكاتيلي وروبين جوسينس وغيرهم من النجوم.

تأثير الدوري الإيطالي

لو أردنا أن نتحدث عن الأسباب لن نستطيع أن نحدد سببًا واحدًا لحالة التألق الكبيرة التي تسيطر على نجوم الدوري الإيطالي في البطولات القارية.

لكن من المؤكد أن معظم تلك الأسباب ستتمحور حول الدوري الإيطالي وتحسنه الكبير فنيًا في السنوات الماضية.

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انتقال النجوم للدوري الإيطالي أمثال كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو له دورًا بكل تأكيد، لكن عند النظر لأسماء مثل روبين جوسينس ومانويل لوكاتيلي ومانويل سبينازولا ستدرك أن الأمر يتجاوز وصول النجوم أصحاب الجاهزية العالية في السنوات الماضية.

وربما يكون للمدربين تأثيرًا في ذلك الأمر، حيث رأى الجميع التحول الواضح في الدوري الإيطالي في السنوات الماضية وتحسنه هجوميًا بشكل كبير، وارتفاع معدل التهديف فيه موسم عن الآخر.

هناك العديد من الأسباب، قد نختلف حول أكثرها تأثيرًا لكن المؤكد أن النتيجة واحدة، وهي أن الدوري الإيطالي هو الأفضل في الأداء والمستوى بالبطولات القارية لهذا الصيف.