بعد اقتناع برانكو به - حسين الغني في طريقه للتجديد للأهلي

هل يستمر اللاعب المخضرم صاحب الـ42 عامًا في الملاعب لعام آخر؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح حسين عبد الغني؛ قائد الأهلي السعودي، في إقناع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ المدير الفني الجديد للفريق، بأدائه رغم كبر سنه.

صاحب الـ42 انضم للراقي في يناير 2019 قادمًا من أحد في صفقة انتقال حر، وانتهى عقده بنهاية الموسم المنقضي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادر قريبة من الأهلي أكدت أن هناك توجه داخل مجلس الإدارة برئاسة أحمد الصائغ، للتجديد لعبد الغني لموسم آخر بناءً على رغبة برانكو.

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وأوضحت المصادر أن المدرب الكرواتي وافق على التجديد للاعب المخضرم بعد مشاهدة أدائه خلال المباريات بالموسم الماضي وجديته بالتدريبات، رافضًا فكرة اعتزاله.

كانت بعض التقارير قد تحدثت عن عزم حسين عبد الغني إعلان اعتزاله خلال الفترة المقبلة إلا أنه لم يصدر أي شيء رسمي من اللاعب حتى الآن.

وشارك اللاعب في الموسم المنقضي في 21 مباراة، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع آخر.