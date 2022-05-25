اقترب من برشلونة؟ كيسييه يؤكد رحيله عن ميلان

أكد فرانك كيسييه لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي رحيله عن "الروسونيري" بنهاية عقده مع الفريق، مؤكدًا أن الرحيل بعد تحقيق لقب "سيري آ" هو أفضل طريقة لتوديع ناديه.

ولم يتمكن لاعب وسط منتخب ساحل العاج من التوصل إلى اتفاق على الشروط الشخصية لعقد جديد مع ميلان، وتشير العديد من التقارير إلى أنه سينضم إلى برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

وقال كيسييه في تصريحات لقناة "+Canal" الفرنسية: "كانت هذه خمس سنوات مهمة جدًا، التزمت فيها حق بمشروع ميلان".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بالمدينة والنادي والمشجعين والمدرب، إنه الشهر الأخير في عقدي هنا، لكن في السنوات التي قضيتها مع النادي نجحنا في العودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري".

وتابع: "لقد فعلت ما جئت من أجله، وأعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لتوديع ميلان".

وأمضى كيسييه حياته المهنية بالكامل في إيطاليا، حيث انضم إلى أكاديمية نادي أتالانتا للشباب في 2015.

وبعد تألقه هناك، انتقل إلى تشيزينا على سبيل الإعارة، قبل الانتقال إلى ميلان مقابل 32 مليون يورو في عام 2017.

وخلال موسم 2021-22، سجل كيسييه ستة أهداف في الدوري الإيطالي، وشارك في 31 مباراة، وكان أحد أسباب فوز ميلان بلقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2010-11.

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