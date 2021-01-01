اقترب من الشباب .. غازي عنتاب يعلن رحيل سوموديكا

هل يتولى سوموديكا الشباب بعد رحيله عن غازي عنتاب؟

أعلن نادي غازي عنتاب التركي، عن توجيه الشكر إلى المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني للفريق، لقترب من تولي مهمة تدريب الشباب السعودي.

غازي عنتاب قرر إقالة سوموديكا، بعد خسارة الفريق أول مباراة منذ 4 أشهر، أمام سيفاسبور بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونشر الموقع الرسمي لنادي غازي عنتاب التركي بيانه الرسمي، يعلن خلاله عن انفصالهم عن الروماني سوموديكا، بعد خسارة الفريق أمام سيفاسبور.

المزيد من الفرق

وجاء نص بيان غازي عنتاب كالآتي: "تم الاتفاق مع مدربنا ماريوس سوموديكا، الذي كان مدربًا لفريقنا لمدة موسم ونصف الموسم، بعد اتفاق ثنائي بين الطرفين".

وتابع: "نريد أن نشكر السيد سوموديكا، وجهازه المعاون بالكامل، على مساهمتهم في مساعدة وتطوير الفريق خلال الفترة الماضية، ونتمنى لهم النجاح في مسيرتهم".

جاء ذلك بعد أن أعلن سوموديكا في وقت سابق، عن تواصله مع مسؤولي نادي الشباب السعودي، من أجل تدريب الفريق خلفًا للمدرب بيدرو كايشينيا، حيث تم الاجتماع معه من جانب إدارة ناديه التركي لحسم تجديد التعاقد، قبل قرار إقالته.

خاص | بعد إقالة كايشينيا .. الشباب يتوصل لاتفاق مع مدرب الهلال والاتحاد السابق

سوموديكا كان قد قاد فريق نادي الشباب لمدة عام بداية من يونيو 2018، استطاع خلالها أن يقود الفريق في 32 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 9 وخسر 7 مباريات.