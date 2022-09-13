اقترب من التمديد .. ما هي تفاصيل عقد جافي الجديد مع برشلونة؟

تشافي يريد استمرار اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب فريق برشلونة من تمديد تعاقد متوسط ميدانه الشاب جافي في الأيام القليلة المقبلة.

حيث يحاول الفريق الكتالوني المحافظة على الأسماء الواعدة الموجودة في النادي، في حين أن المدرب تشافي يعتمد عليها بصورة أساسية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن اللاعب وأسرته سعداء بالاستمرار في كتالونيا مع برشلونة، ولا يرغب جافي في الرحيل، مما يسهل على النادي تمديد تعاقده.

يعد جافي من أحد منتجات أكاديمية لاماسيا في برشلونة، وينتهي تعاقده في صيف عام 2023، مما جعل بعض الفرق الأوروبية الكبيرة تهتم بوضعيته مع البلوجرانا.

حيث ربطت التقارير اللاعب في السابق مع أندية بايرن ميونخ وليفربول، لكنه لا يريد مغادرة إسبانيا وجعل الأولوية لبرشلونة.

وأوضح تقرير "سبورت" أن جافي سيوقع عقده الجديد في الأيام المقبلة، وسوف يستمر حتى عام 2026.

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وأشار التقرير إلى أن برشلونة سوف يضع قيمة كبيرة للغاية في الشرط الجزائي للاعب تصل إلى 1.01 مليار دولار مثل ما حدث مع أراوخو وبيدري وأنسو فاتي.

كما أضاف التقرير أنه من المتوقع أن يرتدي جافي القميص رقم 6 الذي تركه ريكي بوتش بعد رحيله، وهو رقم المدرب تشافي هيرنانديز حينما كان لاعبًا.

جدير بالذكر أن جافي يستعد مع برشلونة لمواجهة فريق بايرن ميونخ الليلة، في المواجهة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.