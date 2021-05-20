اقتربت كلمة وداعًا برشلونة .. ضغوط العائلة تقرّب ميسي من باريس سان جيرمان

ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية؟

كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن أسرة ليونيل ميسي وعلى رأسهم والده خورخي يضغطوون بقوة على النجم الأرجنتيني من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والوجهة الأقرب له رفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن برشلونة بالفعل.

وحول ذلك قالت لو باريزيان إن باريس سان جيرمان قد أخذ زمام المبادرة في السباق من أجل ضم ليونيل ميسي وقد تواصل بالفعل مع والده في الأسابيع الأخيرة.

ولكن يبدو أن الضغوط العائلية يمكنها أن تحرك دفة سفينة ميسي من كتالونيا إلى العاصمة الفرنسية خاصة مع العرض المادي الضخم المنتظر من النادي الباريسي.

ميسي يخطط لعدم اتخاذ أي قرارات حتى نهاية الموسم وقد سئم من التكهن بمستقبله، من بين العديد من الاحتمالات التي لا نهاية لها بالطبع منذ أن باتت فرضية رحيله عن برشلونة مطروحة.

ومع اقتراب نهاية الموسم والاقتراب أيضًا من موسم الانتقالات الصيفية، ستبدأ الأخبار حول مستقبل النجم الأرجنتيني في العودة لتصدر عناوين الصحف والمواقع من جديد بقوة كبيرة.

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الجدير بالذكر أن ميسي قد أعلن البقاء ضمن صفوف برشلونة في حوار حصري مع "جول" أيضًا ومن خلاله أنهى الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي الماضي كما طلب أولًا.