اقتربت الصفقة.. 15 مليون يورو تفصل دي يونج عن مانشستر يونايتد

انتقال من بين الأكثر ضخامة في الميركاتو الصيفي على وشك الحدوث

فرينكي دي يونج متوسط ميدان برشلونة لا يزال الهدف الأول بالنسبة لمانشستر يونايتد ومدربه إريك تين هاج.

اللاعب يقترب أكثر فأكثر من فريق ملعب أولد ترافورد، الفارق بين أفضل عروض مانشستر يونايتد وما يطلبه برشلونة بات 15 مليون يورو فقط.

آخر المستجدات في الأمر أن دي يونج الذي ينتهي عقده مع برشلونة في 2026، والذي قضى 3 مواسم في الفريق الكتالوني وأحرز لقبًا وحيدًا، أن العرض الذي قدم بشكل رسمي من يونايتد وقوبل بالرفض من برشلونة كان 60 مليون يورو.

فيما أفادت صحيفة "الجارديان" أن عرضًا آخر تم تقديمه من العملاق الإنجليزي وصل إلى 70 مليون يورو، وهو ما يقترب مما يريده برشلونة، الذي دفع في اللاعب عام 2019 مبلغ 75 مليون يورو إضافة إلى 11 مليونًا أخرى كمتغيرات.

في الأيام المقبلة، ستتواصل المفاوضات على أساس هذا العرض، برشلونة قد يقبل به في حال وصول متغيرات إضافية إلى 15 مليون يورو.

اللاعب في الوقت الراهن موجود برفقة صديقته في إجازة ويأمل في حل كل الملفات العالقة قبل بدء الموسم التحضيري لبرشلونة في الرابع من يوليو، ولكن لأنه خاض دوري الأمم الأوروبية برفقة هولندا، سيكون من الممكن له أن يتأخر بعض الأيام.

وانضم دي يونج إلى صفوف برشلونة مطلع موسم 2019-2020، ومنذ ذلك التوقيت لعب في 147 مباراة وسجل 13 هدفًا وظفر بلقب وحيد هو كأس ملك إسبانيا موسم 2020-2021.

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