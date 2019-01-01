اقتراحات لتغيير نظام دوري أبطال أوروبا بداية من ٢٠٢٤

رابطة الأندية الأوروبية تدرس تغيير نظام دوري أبطال أوروبا بداية من عام ٢٠٢٤.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود مقترحات لتغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا بداية من العام ٢٠٢٤.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "آس" والتي أكدت وجود أكثر من مقترح لتغيير نظام البطولة ولتنفيذ نظام دوري السوبر الأوروبي الذي تم اقتراحه لمرات عديدة في السنوات الماضية.

أحد تلك الاقتراحات يسعى لجعل البطولة مكونة من ٢٠ فريقًا فقط هم النخبة في قارة أوروبا لضمان مستويات عالية في كل المباريات الخاصة بها.

الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا الجديدة

وتصعد الفرق لدوري أبطال أوروبا كل عام بناءً على تصنيف خاص بالاتحاد الأوروبي يتم تغييره بشكل مستمر دون أي قيود على عدد المشاركين من دولة واحدة.

ويسعى المقترح الآخر لزيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة مع تغيير في طريقة الصعود للأدوار الاقصائية حيث يتواجد أقوى ثمانية فرق بشكل مبكر وينتظروا نتيجة منافسة بقية الفرق لصعود ثمانية آخرين لدور الـ ١٦.

جدير بالذكر أن الاتحاد الاوروبي بالفعل سيغير بعض الأمور في بطولاته القارية الخاصة بالأندية بداية من العام بعد القادم ٢٠٢١ بإدخال بطولة جديدة للفرق صاحبة التصنيف الأقل من الدوري الأوروبي.