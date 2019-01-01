اقتراب موراتا من أتلتيكو مدريد يبعثر أوراق سيميوني

ما الذي سوف يحدث حال انضم موراتا إلى أتلتيكو مدريد وما خطة سيميوني؟

يقترب ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي، من الانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد وهو الأمر الذي قد يبعثر أورواق مدرب الروخي بلانكوس، دييجو سيميوني.

تشيلسي تعاقد مع جونزالو هيجواين قادمًا من يوفنتوس على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ أتلتيكو مدريد قد يتخلى عن نيكولا كالينيتش لأجل إفساح المجال لموراتا وتمويل صفقة التعاقد معه في ظل اهتمام فريق شالكه بضمه.

واشارت إلى أنّ سيميوني لا يرغب في التخلي عن الكرواتي ويرى ضرورة تواجده من أجل منحه خيارات هجومية أكبر.

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وأوضحت أنّ الروخي بلانكوس قد يوافق على بيع جوني أوتو، المعار لصفوف ولفرهامبتون الإنجليزي، بصورة نهائية لأجل تمويل صفقة موراتا والإبقاء على كالينيتش.

ومن المتوقع مغادرة جيلسون مارتينيز والانضمام إلى صفوف موناكو الفرنسي.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد ودّع بطولة كأس ملك إسبانيا ويحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف برشلونة بفارق 5 نقاط.