اقتحام تدريبات مانشستر يونايتد من قبل "كارهي" جليزرز وسولشاير ينقذ الموقف!

الأمور ليست على ما يرام في أولد ترافورد..

قامت مجموعة من الجماهير باقتحام ملعب تدريبات مانشستر يونايتد احتجاجًا على عائلة جليزرز التي تملك النادي ودعم المدرب أولي جونار سولشاير لهم.

حوالي 20 من مشجعي المانيو اقتحموا AON مقر التدريبات يوم الأمس، وطالبوا بالتحدث وجهًا إلى وجه مع سولشاير بشأن دعمه المستمر للعائلة المالكة للنادي.

ووافق سولشاير على دعوة المشجعين وتحدث معهم رفقة نيمانيا ماتيتش ومساعديه مايكل كاريك ودارين فليتشر، ولم يتوقف خلال المحادثة عن دعمه لجليزرز بدعوى "حبهم لمانشستر يونايتد".

موقف العائلة المالكة للمانيو بات سيئًا للغاية في الفترة الماضية خصوصًا بعد مشاركتهم بكل قوة في التخطيط لبطولة دوري السوبر الأوروبي، والتي لقيّت غضبًا كبيرًا من قبل جماهير الكرة الإنجليزية على وجه التحديد.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن هذا الاقتحام لن يكون الأخير، فتخطط الجماهير إلى تظاهرات واقتحامات أخرى للمطالبة برحيل عائلة الجليزرز عن أولد ترافورد.

أولئك الذين اقتحموا التدريبات بالأمس ينتمون إلى جماعة "لجنة مانشستر يونايتد التعليمية"، وهي نفسها التي وقفت لواين روني عند منزله عندما قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد في 2010.

ولم يتوقف نشاط تلك المجموعة عند هذا الحد، بل إنهم أيضًا هاجموا منزل إد وودارد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، في شهر يناير الماضي مطالبين برحيله.

الخطة الآن تسير إلى القيام بتظاهرات أخرى في أولد ترافورد أمام تماثيل أساطير الشياطين الحمر الموضوعة على بوابات الملعب في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يأتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.