أفينا جيان .. منقذ روما واكتشاف مورينيو ومكافأته حذاء!

لفت الغاني فيليكس أفينا جيان مهاجم نادي روما الإيطالي الأنظار بشكل كبير، بعد أن سجل هدفين في مرمى جنوى، خلال مباراة الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

أفينا جيان، 18 عامًا، بدأ مسيرته مع روما بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن قاد فريقه لتحقيق فوز صعب بهدفين دون رد، على جنوى في ملعب لويجي فيراريس.

وكشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي أنه وعد فيليكس أفينا جيان مهاجم "الجيالورسي" بأنه سيشتري له حذاء "غاليًا جدًا" بعد تألقه مع الفريق.

أفينا جيان شارك في مباراته الثالثة بالدوري الإيطالي، ودخل اللقاء في الدقيقة 75، وسجل هدفين قاتلين في الدقيقتين 82 و90، ليمنح روما فوزًا ثمينًا.

ماذا قال مورينيو؟

مورينيو بعد المباراة أشاد بالقدرات التي يمتلكها فيليكس جيان أفينا، مؤكدًا أنه سيبقى مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال مورينيو في تصريحاته التي أدلى بها لشبكة "DAZN" الرياضية: "لقد وعدت فيلكيس أنني سأشترى له حذاء جديدًا يعجبه بشدة، بسعر باهظ حقًا، يكلف 800 يورو".

وأضاف: "لذلك ركض نحوي وأخبرني ألا أنسى! أول ما سأفعله هو أنني سأذهب لإحضار الحذاء له".

وتابع: "أقدم اعتذاري إلى دي روسي وفريق الشباب، لكن فيليكس سيبقى معنا، فريق الشباب يعمل بشكل لصيق معنا، ولذلك فيلكيس وأربعة أو خمسة لاعبين آخرين يلعبون مع الفريق الأول".

وأكمل البرتغالي: "ما أدهشني حقًا هو أنه هادئ تمامًا أمام المرمى، إذا لم يكن جيدًا في النواحي التقنية، فإنه يملك عقلية قوية".

ما هو سبب إشراك فيلكيس أفينا جيان؟

وكشف مورينيو في تصريحاته عن السبب الذي دفعه لإشراك الغاني الشاب بدلًا من لاعبين آخرين على مقاعد البدلاء.

وقال: "في تلك اللحظة، شعرت أن فيليكس يملك أسلوبًا مختلفًا يمكن أن يحدث الفارق، تمامًا كما فعل ضد كالياري وميلان، لقد تسبب لهم بمشاكل بسبب طاقته وجسده، وفعل ذلك من جديد".

وأضاف: "فيليكس لديه هذا النوع من الشدة، هو يضغط على المنافس ويجبره على ارتكاب الأخطاء، ويعطي قوة مختلفة للفريق".

من هو فيليكس أفينا جيان؟

فيلكيس أفينا جيان، مهاجم غاني من مواليد يناير 2003 في مدينة سونياني الغانية.

أكاديمية نادي روما التقطت اللاعب في يناير 2021 عبر أكاديمية "EurAfrica FC" الغانية.

المفتاح الرئيسي لانتقال الغاني الشاب إلى إيطاليا هو مورجان دي سانتيس، الذي يعمل في منصب إداري مع روما منذ اعتزال كرة القدم، حيث أعجب باللاعب جدًا خلال مهمة استكشافية، لدرجة أنه وقع معه حتى يونيو 2023.

وترك فيليكس بصمته بالفعل مع فريق شباب روما هذا الموسم، حيث هز الشباك ست مرات في خمس مباريات.

مباراة جنوى هي الثالثة بالنسبة إلى فيليكس أفينا جيان في الموسم الحالي مع روما في الدوري الإيطالي.

فيليكس أفينا جيان تحول إلى مشجع لنادي روما عندما شاهد عودة "الجيالورسي" الملحمية من الخسارة 4-1 أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وتحقيق الانتصار بنتيجة 3-0 إيابًا، ما منح "الذئاب" تذكرة التأهل إلى نصف النهائي.

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