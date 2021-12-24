نجم كأس العرب .. براهيمي على رأس قائمة الجزائر لأمم إفريقيا

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة اللاعبين التي ستخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها في الكاميرون يوم التاسع من يناير القادم.

منتخب الجزائر للمحليين المطعم ببعض نجوم المنتخب الأول وبقيادة المدرب مجيد بوقرة كان قد تُوج ببطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر مؤخرًا، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على تونس 2-0.

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محاربو الصحراء يدخلون كأس أمم إفريقيا 2021 بهدف الحفاظ على لقبهم الذي فازوا به في مصر عام 2019، وقد وقعوا في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

المدرب بلماضي اختار قائمة من 28 لاعبًا لكأس أمم إفريقيا، وقد شهدت تواجد ياسين براهيمي أفضل لاعبي كأس العرب، وكذلك ثنائي الدوري التونسي، محمد أمين توجاي وإلياس شتي، ونجم وسط الفتح سفيان بن دبكة، وذلك بعد تألقهم جميعًا في كأس العرب ودورهم الفعال في تتويج المنتخب باللقب.

وحافظ المدرب على القوام الأساسي للمنتخب والذي يضم عددًا من النجوم أبرزهم رياض محرز وإسماعيل بن ناصر وعيسى ماندي وبغداد بونجاح وحارس المرمى رايس مبولحي، وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: رايس مبولحي، مصطفى زغبة وألكسندر أوكيدجة.



الدفاع: عيسى ماندي، عبد القادر بدران، مهدي تاهرات، جمال بن العمري، محمد أمين توجاي، يوسف عطال، حسين بن عيادة، رضا حلايمية، رامي بن سبعيني وإلياس شتي.

📜اكتشفوا معنا لائحة المنتخب الوطني الجزائري لخوض منافسات كأس افريقيا للأمم 2021

Take a look at the full Squad list of our National Team for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroun 🇨🇲 2021

We’re ready for it 🤩 #LesVerts #teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie #LesFennecs pic.twitter.com/6aqEobGwXV — FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) December 24, 2021





الوسط: راميز زروقي، هاريس بلقبلة، سفيان بن دبكة، آدم زرقان، سفيان فيجولي وإسماعيل بن ناصر.



الهجوم: رياض محرز، آدم وناس، يوسف بلايلي، سعيد بن رحمة، فريد بولاية، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، بغداد بونجاح ومحمد الأمين عمورة.