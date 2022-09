أفضل عدم التحدث .. مورينيو يفاجىء الجميع في فيديو راب

ظهور مميز للمدرب البرتغالي

فاجأ جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، عشاقه بخطوة غير متوقعة، بظهوره في أحدث مقطع فيديو موسيقي لمغني الراب "ستورمزي".

وظهر المدرب البرتغالي المخضرم في الفيديو الذي تبلغ مدته 10 دقائق على موقع "يوتيوب"، حيث تم نشره مساء اليوم الخميس بعنوان "Mel Made Me Do It".

تواجد مورينيو كان الحدث الأهم في الفيديو، لتسببه في صدمة المشجون لرؤية مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد السابق مع المغني الشهير.

كيف جاء ظهور مورينيو؟

مدرب روما ظهر عندما قال ستورمزي كلمة:"أفضل عدم التحدث كأنني جوزيه".

ويأتي ذلك بسبب الاقتباس الأيقوني لمورينيو الذي أدلى به عندما كان مدربًا لتشيلسي في عام 2014، وقال وقتها:"أفضل عدم التحدث، لأنني لو قمت بذلك سأكون في ورطة كبيرة".

ومن جانبه نشره البرتغالي صورة له على حسابه بموقع "إنستجرام" مع المغني الشهير وعلق عليها:"كان من الممتع جدًا القيام بهذا العمل الموسيقي مع ستورمزي، حظيت بوقت ممتع".

عاشق لمانشستر يونايتد

يعتبر ستورمزي من أشهر المشجعين لمانشستر وظهر مؤخرًا على قناة "سكاي سبورتس" خلال مواجهة الشياطين الحمر الأخيرة ضد ليفربول التي فاز بها الفريق 2/1.

وعلى الرغم من عشقه ليونايتد إلا أنه من الأصدقاء المقربين للنجم الإنجليزي جاك جريليش الذي يلعب للمنافس التقليدي مانشستر سيتي.