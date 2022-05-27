أفرط في الاحتفالات مع سيتي؟ محرز يغيب عن مباراتي الجزائر

عدم الجاهزية تحرم محاربي الصحراء من قائدها في تصفيات كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تأكد غياب القائد رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهتي أوغندا وتنزانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 التي ستقام بساحل العاج.

منتخب الجزائر يستعد لمواجهة أوغندا المقرر لها يوم السبت 4 يونيو، على ملعب 5 جويلية بالجزائر، قبل السفر إلى دار السلام لمواجهة تنزانيا يوم الأربعاء 8 يونيو المقبل.

وأصدر الاتحاد الجزائري بيانًا عبر موقعه الرسمي، يعلن خلاله عن غياب رياض محرز عن معسكر محاربي الصحراء، الذي سيقام استعدادًا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا.

وأكد الاتحاد الجزائري، على أنه تلقى أمس الخميس تقريرًا طبيًا من نادي مانشستر سيتي، يفيد بأن محرز لن يستطيع المشاركة في معسكر الخُضر ومباراتي أوغندا وتنزانيا لعدم الجاهزية البدنية.

ويبدو أن الإفراط في احتفالات محرز بحصول فريقه مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وراء عدم جاهزيته البدنية للمشاركة في المباريات.

ويسعى المنتخب الجزائري بقيادة جمال بلماضي، لمصالحة الجماهير الجزائرية، بعد إخفاق التأهل إلى كأس العالم قطر 2022، بالخسارة على يد منتخب الكاميرون.

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ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 التي ستقام في ساحل العاج، والتي تضم أيضًا منتخبات النيجر وتنزانيا وأوغندا.