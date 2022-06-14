أفراح تركي آل الشيخ لا تتوقف .. صفقة نونيز تنعش خزائن ألميريا!

بعد الصعود للدوري الإسباني ألميريا يستفيد من صفقة ليفربول الأخيرة!

يبدو أن الاحتفالات في نادي ألميريا لن تتوقف قريبًا بعد أن ضمن النادي تأهله للدوري الإسباني بعد سنوات من المحاولة تحت قيادة مالكه الجديد المستشار تركي آل الشيخ.

الفريق صعد للدوري الإسباني بشكل مباشر بعدما احتل صدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية بـ 81 نقطة وبفضل تعادله الأخير ضد ليجانيس وخسارة إيبار من إلكروكون.

مؤخرًا أعلن نادي بنفيكا عن بيع لاعبه داروين نونيز إلى صفوف ليفربول مقابل 75 مليون يورو بعد أشهر قليلة من حصوله على خدمات اللاعب من ألميريا، بالإضافة إلى متغيرات قيمتها قد تصل إلى 25 مليونًا.

وكان نادي ألميريا قد اشترط الحصول على نسبة 20% من أموال إعادة بيع نونيز في المستقبل من نادي بنفيكا، مما يعني أن النادي الإسباني سيجني ثمار استثماره في اللاعب.

قيمة أرباح ألميريا من تلك الصفقة تصل إلى حوالي 20 مليون يورو لو قمنا باحتساب المتغيرات الموجودة في العقد بين ليفربول وبنفيكا، والتي لم تتحقق بعد.

نونيز انضم لصفوف ألميريا في صيف 2019 من فريق بينارول من أوروجواي، ورحل بعدها بأقل من عام إلى بنفيكا بسبب مستواه الرائع.

جدير بالذكر أن نونيز شارك مع بنفيكا في 40 مباراة في الموسم الأخير بكل البطولات، سجل فيهم 34 هدفًا وصنع أربعة.