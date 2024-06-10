"افتحوا لهم القفص" .. فضيحة عنصرية تهز التلفاز الإسباني

غضب كبير في الأوساط الإعلامية الإسبانية

لم يكد العالم ينسى الحوادث العنصرية التي شهدتها ملاعب الدوري الإسباني خلال المواسم الأخيرة، إلا وتورط التلفاز الإسباني بفضيحة عنصرية جديدة بطلها مواطني سبته.

الحادثة كانت خلال مواجهة خيانيستيك دي ترجونا ضد أتلتيكو سبتة في تصفيات الصعود من دوري الدرجة الأولى "RFEF" إلى الدرجة الثانية "LaLiga Hypermotion"، والتي انتهت لصالح الأول 2-1.

المباراة التي أقيمت على ملعب "كوستا داورادا" نُقلت مباشرة على 3 محطات تلفزية هي قنوات RTVCE وEsport3 وFEF.TV، وقد استمع مشاهدي قناة Esport3 لحديث عنصري بين معلقي المباراة بعد ظنهم أن الميكروفون أغلقت والبث انتهى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لسوء حظ المعلقين أن الميكروفون لم يكن مغلقًا، وقد استمع المشاهدون لحوار تضمن جمل مهينة وعنصرية ضد جمهور سبتة، مثل "ضعوهم في القفص" و"افتحوا لهم القفص الآن" و"اضحك على جبل طارق".

صحيفة ماركا الإسبانية أكدت أن الحادثة أثارت استياء العديد من الأوساط الإعلامية في إسبانيا ويبدو أنها لن تمر مرور الكرام.