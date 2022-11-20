افتتاح المونديال يجمع العرب .. ولي العهد رفقة رئيس مصر في رحاب قطر

الحدث العالمي يقام لأول مرة في الوطن العربي بفضل الجهود القطرية

في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت الدوحة، ينطلق حفل افتتاح النسخة الـ22 من كأس العالم، على الأراضي القطرية، لأول مرة في الوطن العربي والثانية في القارة الآسيوية.

البطولة تبدأ بمواجهة أصحاب الأرض أمام منتخب الإكوادور، على ملعب البيت في مدينة الخور، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر.

وسيشهد حفل الافتتاح حضور عدد من قادة مختلف الدول، على رأسهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، بعد توجيه الدعوة لهما من قبل الحكومة القطرية.

ويأتي هذا التوحد بعد الصلح السياسي الذي تم بين قطر والسعودية ومصر في العام الماضي، بعد فترة من الخلافات السياسية.

يذكر أن هذه النسخة يشارك بها ثلاث منتخبات عربية بجانب البلد المستضيف، هي السعودية وتونس والمغرب، فيما تغيب مصر بعدما أطاح بها المنتخب السنغالي من التصفيات.