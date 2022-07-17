أغلى من المعلن.. لن تصدق قيمة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

يبدو أن قيمة انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة من بايرن ميونخ ستكون أكبر من المعلن عنه.

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني سيضطر لدفع مبلغ أكبر بكثير من المتداول حاليًا في وسائل الإعلام من أجل التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم نادي بايرن ميونخ الألماني.

العديد من التقارير أشارت إلى أن برشلونة سيدفع 45 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين كمتغيرات من أجل التعاقد مع قائد منتخب بولندا، لكن هذه القيمة قد لا تكون صحيحة بعد كل شيء.

وعلى الرغم من إعلان برشلونة وبايرن ميونخ عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على صفقة ليفاندوفسكي، إلا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة لم يتم حتى الآن.

وبعد أن كشفت التقارير أن برشلونة سيدفع 50 مليون يورو، باحتساب المتغيرات، لضم ليفاندوفسكي، خرجت صحيفة "El Pais" الإسبانية لتؤكد أن هذه لن تكون قيمة الصفقة.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن قيمة الصفقة ستصل إلى 60 مليون يورو، تتمثل في 45 مليون يورو قيمة ثابتة، وخمسة ملايين إذا تأهل برشلونة إلى دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو إذا أكمل اللاعب عامه الأول من العقد كلاعب في برشلونة، وهو شرط سهل التحقيق بطبيعة الحال.

وحسب التقرير، فإن برشلونة أصر على دفع 60 مليون يورو فيما كان بايرن ميونخ راضيًا بخمسين مليون يورو فقط، لأن برشلونة يريد استغلال الصفقة إعلاميًا.

وسيكون ليفاندوفسكي عند إعلان برشلونة رسميًا عن التعاقد معه، الصفقة الرابعة التي يبرمها النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد ضم فرانك كيسييه، وأندرياس كريستنسن، والبرازيلي رافينيا.

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