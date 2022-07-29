أغلقت قضية حمدالله والنصر .. موعد الإعلان عن القرار النهائي

قضية حمد الله والنصر والاتحاد في طريقها للنهاية

اقتربت قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله ونادي النصر على إسدال الستار، بعد فترة من الشد والجذب في المحاكم واللجان المختلفة باتحاد الكرة السعودي وأيضًا الدولي.

لماذا قدم النصر شكوى ضد حمد الله؟

شهر العسل بين المهاجم المغربي والعالمي انتهى في نوفمبر 2021، وقتما أعلن النادي العاصمي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية، بحسب ما جاء في البيان.

حتى الآن، لم يوضح النصر تفاصيل فسخ العقد، لكن بحسب التقارير الصحفية السعودية فإن هذا القرار اتخذ بعدما تطاول المغربي بألفاظ نابية تجاه أحد إداريي النادي.

ولجأ الطرفان بعدها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ طالب كل منهما بحقوقه المالية عقب فسخ العقد، لكن لم يُصدر أي قرار بعد.

وبعد أشهر، تفجرت أزمة جديدة بعدما حصل النصر على تسجيلات صوتية، يزعم أنها بين حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، وحمد الله، يحرض بها الأول المهاجم على التمرد والرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده.

قضية التسجيلات منظورة حاليًا أمام لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي انتهت من التحقيق بها. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

ما هو موعد الإعلان عن قرارات قضية حمد الله والنصر؟

كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عن أن قضية المغربي حمد الله ونادي النصر، تم إغلاقها، بعد أن انتهت جهة لجنة الاحتراف من التحقيق فيها.

وكتب الرشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد فيها على أنه تم إغلاق القضية، وكشف خلالها عن موعد الإعلان عن القرارات.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "قضية اللاعب عبد الرزاق حمد الله ونادي النصر والاتحاد أغلقت، وانتهت من جهة لجنة الاحتراف ومن المنتظر أن تصدر القرارات خلال الأيام القليلة القادمة بشكل رسمي".