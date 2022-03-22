أعلى اللاعبين دخلًا في باريس سان جيرمان "ليس ميسي"

يتقاضى الأرجنتيني ليونيل ميسي مبالغ مالية أقل من زميله في باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك حسب تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.



التقرير ارتكز على صافي الربح، والذي قُدر بـ 25 مليون يورو موسميًا في حالة ميسي، أقل بـ 5 ملايين يورو من زميله في الفريق نيمار.



مبابي خلف نيمار وميسي

الحوافز الواردة في عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان والتي تصل إلى 15 مليون يورو إضافية ستجعله في المركز الأول بقائمة أكثر اللاعبين دخلًا بين لاعبي باريس سان جيرمان، ولكنها ترتكز على إتمامه لعامي التعاقد مع الفريق بشكل كامل، دون النظر إلى ما سيحققه على الصعيد الفردي مع الفريق، رغم أن لوائح الفريق بشكل عام ستجعل الإقصاء من بطولتي كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا مدعاة لتقليص ما يتقاضاه جميع اللاعبين، وليس ميسي ونيمار فحسب.



وفي المركز الثالث من حيث صافي الدخل الموسمي يأتي كيليان مبابي بين لاعبي باريس سان جيرمان، وهو الذي تحوم الشكوك حول بقائه في باريس سان جيرمان في ظل رغبة عارمة من ريال مدريد في ضمه الصيف المقبل.

ميسي يريد إكمال تعاقده

ورغم التقارير التي تناثرت في الأيام الأخيرة عقب إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا حول رغبة ميسي في العودة إلى برشلونة، إلا أن البرغوث الأرجنتيني ينوي إتمام عامي تعاقده في العاصمة الفرنسية، كي يثبت أنه لا يزال قادرا على أن يكون لاعبًا حاسمًا، وكي يصل إلى شهر نوفمبر المقبل بأعلى المستويات، وهو الشهر الذي سيستعد فيه للدفاع عن حظوظه بالتتويج بكأس العالم 2022 في قطر.



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