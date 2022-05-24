"أعرفك جيدًا ولن تكون لك بصمة أبدًا" .. المريسل يتحدى حمدالله

رفع الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل راية التحدي في وجه عبد الرزاق حمدالله نجم هجوم الاتحاد، مؤكدًا في رسالة وجهها له أنه لن تكون له أي بصمة في تتويج فريقه بلقب الدوري السعودي حال حدث ذلك.

الاتحاد بات في وضع صعب بعد خسارته أمام الهلال مساء أمس في الجوهرة المشعة 3-1 وتقلص الفارق مع مطارده العاصمي إلى 3 نقاط فقط، ويحتاج الفريق للفوز في مباراتين والتعادل في الثالثة على الأقل لضمان التتويج باللقب دون النظر لنتائج الزعيم.

ماذا قال المريسل في رسالته لحمدالله؟

الإعلامي النصراوي أبدى سعادته الغامرة بفوز الهلال يوم أمس، حيث كان قد أعلن في مارس الماضي تشجيعه للفريق حتى نهاية الموسم الجاري نكاية في الاتحاد وبعد ظهور التسريبات الصوتية التي يراها النصراويون دليل تحريض مسؤولي العميد لحمدالله لفسخ عقده والرحيل عن النصر.

وقد وجه المريسل رسالة حادة للاعب المغربي صباح اليوم بقوله عبر تويتر "رسالة عاجلة للاعب عبد الرزاق حمدلله ".

تابع "أكثر من يعرفك أنا ولهذا سأتحداك علنًا. لن تكون لك بصمة في تحقيق الدوري لنادي الاتحاد، إن حققه فبتوفيق الله ثم بجهد لاعبيه، أنت لن تكون لك بصمة".

رسالة عاجلة للاعب #عبدالرزاق_حمدلله

اكثر من يعرفك انا و لهذا سأتحداك علنا

لن تكون لك بصمة في تحقيق الدوري لنادي #الاتحاد

ان حققه فبتوفيق الله ثم بجهد لاعبيه ، انت لن تكون لك بصمة

.https://t.co/F1qPZDyGfm — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 24, 2022

ماذا قدم حمدالله مع الاتحاد هذا الموسم؟

النصر كان قد فسخ عقد حمدالله من جانب واحد في نوفمبر الماضي لأسباب تحفظ للنادي حقوقه القانونية والمالية حسبما أعلن وقتها، وبعد شهر تقريبًا أعلن عن انضمام اللاعب للاتحاد في صفقة انتقال حر وبدأ اللعب معه في يناير 2022.

لعب حمدالله مع الاتحاد في الدوري السعودي 10 مباريات كان آخرها مواجهة الهلال يوم أمس التي لم يُقدم بها المستوى المطلوب وأهدر عدة فرص كانت كفيلة بتغيير سيناريو اللقاء.

استطاع هداف الدوري السعودي مرتين إحراز 11 هدفًا وصناعة هدف واحد خلال تلك المباريات، ضمنها الهاتريك في ديربي جدة أمام الأهلي.

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