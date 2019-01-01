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دوري أبطال آسيا

اعتماد ملعبي كربلاء الدولي وآل مكتوم لمواجهتي النصر السعودي وذوب آهن الإيراني

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تم اختيار ملعب كربلاء الدولي للعب المباراة في يوم الثلاثاء 21 مايو الموافق هجرياً 16 من شهر رمضان المبارك
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على الملعب المحايد الذي أختاره نادي ذوب آهن الإيراني لمواجهة النصر السعودي في دور مجموعات البطولة.

ووقع اختيار النادي الإيراني على العراق كأرض محايدة لمواجهة النصر في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتم اختيار ملعب كربلاء الدولي للعب المباراة في يوم الثلاثاء 21 مايو الموافق هجرياً 16 من شهر رمضان المبارك.

كما وافق الاتحاد الآسيوي على اختيار إدارة النصر لاختيار ملعب آل مكتوم، في مدينة دبي الإماراتية، كملعب محايد في منافسات دوري أبطال آسيا.

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النصر السعودي يختار ملعب آل مكتوم لمواجهة ذوب آهن الإيراني

العالمي سيواجه فريق ذوب أهن الإيراني، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا يوم 11 مارس المقبل.

ويعد ملعب آل مكتوم، بعد تجديده من أفضل الملاعب في الإمارات، وظهر بشكل رائع خلال بطولة كأس آسيا 2019.

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