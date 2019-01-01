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اعتماد اللائحة الأساسية للأندية السعودية واستحداث منصب الرئيس التنفيذي

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الهيئة العامة للرياضة تعتمد اللائحة الأساسية وتصدر شروط الترشح لرئاسة الأندية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

اعتمد عبد العزيز بن تركي، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية لائحة الأندية الجديدة بعد مراجعتها وإجراء بعض التعديلات عليها.

وشملت اللائحة الجديدة بعد المراجعة من خبراء، نوعين من أدوار الجمعيات العمومية التي تم اعتمادهم بفئتين الأولى ذهبية والأخرى فضية.

وتضمنت اللائحة الجديدة مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، بالإضافة إلى صلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد ضمن تشكيل مجالس الأندية، إلى جانب وضع مهام واضحة لأعضاء مجالس الإدارات التي تم تحديدها بتسعة أعضاء.

وبينت اللائحة شروط الترشح إلى رئاسة الأندية حيث يشترط أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية، كما يشترط أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى أن يكون حاصلاً على مؤهـل تعليمي، لا يقل عـــن درجة البكالوريوس، وألا يقل عمره عن 25 عاماًَ ولا يزيد على 65 عاماً.

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ويمنع من الترشح كلاً من اللاعبين والمدربين والحكام المزاولون للنشاط الرياضي، والعاملون باللجان القضائية والعسكرية إلا بعد إذن من جهة عملهم.

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