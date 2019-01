اعتقالات في صفوف الجماهير بسبب العنصرية بعد مباراة تشيلسي وتوتنهام

أعلنت شرطة لندن مساء أمس، الثلاثاء، إلقاء القبض على مشجع في مباراة تشيلسي وتوتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بسبب القيامه بأفعال عنصرية.

توتنهام انتصر على تشيلسي بهدف نظيف سجله هاري كين من ركلة جزاء.

وقالت الشرطة في بيان رسمي إنّها ألقت القبض على شاب بعمر 17 عامًا بعد القيامه بانتهاكات عنصرية عقب المباراة.

وأوضح البيان أن الشرطة تعاونت مع الناديين لأجل ضمان عدم حدوث أي خروج عن النص فيما يتعلق بجرائم الكراهية والتحريض على العنف، وأن الشاب المقبوض عليه متواجد في قسم شرطة شمال لندن.

