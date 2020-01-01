اعتقالات بين صفوف مشجعي ليفربول بسبب الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي

القبض على تسعة أشخاص من مشجعي ليفربول بعد احتفالات التتويج بالدوري الإنجليزي...

ألقي القبض على تسعة أشخاص مساء الأربعاء، بعدما كانت قد أصدرت شرطة ميرسيسايد تحذير لمشجعي ليفربول بعدم التجمع خارج الاستاد ليلة استلام كأس البريميرليج.

فاز ليفربول في المواجهة ضد تشيلسي مساء أمس الأربعاء بنتيجة 5-3 في ملعب أنفيلد، حيث توج بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

وحذر كل من الشرطة والنادي مشجعي الريدز من التجمع خارج الاستاد بسبب إرشادات التباعد الاجتماعي لفيروس كورونا ، لكن العديد منهم ظهروا وبينهم مسافة تقل عن متر بين بعضهم البعض ولم يرتدوا أقنعة.

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حيث قال مساعد قائد شرطة ميرسيسايد ناتالي بيريشين : "لقد وضعنا تأمينًا شرطيًا شاملًا ومناسبًا في كل مكان قبل المباراة ،حيث اتخذنا قراراتنا بناء على سلامة الجمهور، أود أن أشكر جميع المشجعين الذين استجابوا للنصيحة، عبر البقاء في المنزل ومشاهدة الاحتفالات على شاشة التلفزيون".

وتابع "ألقي الضباط القبض على تسعة أشخاص تم اعتقالهم خارج أنفيلد الليلة الماضية بتهمة الهجوم والاعتداء وكان منهم أشخاص في حالة سكر وغير منظمين وتحت تأثير للمخدر".

وأضاف "أن الغالبية العظمى من الجماهير كانت جيدة السلوك وتفرقوا بحلول الساعة الثانية صباحاً. لحسن الحظ لم نر مثل حوادث الفوضى والأضرار الإجرامية التي شهدناها في بيير هيد في 27 يونيو ، والتي شهد التحقيق فيها أكثر من 20 اعتقالًا حتى الآن".

وقد حذر رئيس الشرطة مشجعي ليفربول قبل المباراة من الاعتقال في حال التجمع بأعداد كبيرة خارج أنفيلد مساء الأربعاء

حيث قال "أنا لست هنا فقط كرئيس شرطي لشرطة ميرسيسايد اليوم". "أنا هنا كأب وزوج وابن وأخ يهتم بأسرته وأصدقائه خوفًا من التأثير المحتمل لارتفاع حالات فيروس كورونا على شعب ميرسيسايد".

وأردف "هذا الوباء لم يختف ، ومنذ استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز ، عملنا بلا كلل مع ليفربول ، وهيئات الصحة العامة ، وروح شانكلي لتذكير الناس بالمخاطر الحقيقية التي لا يزال هذا الفيروس يقدمها".

واختتم "سنجري تأمينًا شرطيًا متكاملًاعلى الاستاد والمناطق المحيطة ليلة غد وسيتخذ ضباط الشرطة إجراءات إذا خالف الناس الأوامر والالتزام بلوائح التباعد الاجتماعي".