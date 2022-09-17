"اعتزل منذ مدة طويلة" .. رينارد يُغلق أبواب الأخضر في وجه المعيوف

المدرب الفرنسي حسم أمر حارس مرمى الهلال نهائيًا

يبدو أن الفرنسي هيرفي رينارد أصم أذنيه تمامًا عن كل الرسائل الموجهة له من الإعلاميين والجماهير حول ضرورة استدعاء عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022.

المعيوف كان قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا في نهاية 2019 لكنه تراجع عن قراره بعد تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2022 وأبدى جاهزيته لتمثيله مستقبلًا حال استدعاه المدرب رينارد.

المدرب الفرنسي ورغم تلك الخطوة من جانب اللاعب لم يدعوه أبدًا للمنتخب خلال الفترة الماضية وأصر على خياراته وأبرزها محمد العويس الذي لم يلعب أي مباراة في الدوري السعودي منذ انضم للهلال قادمًا من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

الدعوات زادت لانضمام المعيوف للأخضر بعد تألقه الملفت هذا الموسم مع الهلال وكونه حارس المرمى المحلي الوحيد الذي يلعب أساسيًا في دوري روشن السعودي، لكن رينارد ورغم ذلك لم يضمه في القائمة التي أعلن عنها مؤخرًا وستواجه الإكوادور وأمريكا وديًا في إسبانيا.

المدرب سُئل عن موقفه من المعيوف خلال تواجده في صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادًا للسفر إلى إسبانيا، فأجاب مغلقًا الباب نهائيًا في وجه نجم الهلال "المعيوف لم يلعب سوى مباراة واحدة من 18 مباراة لعبها المنتخب السعودي في تصفيات المونديال".

تابع "لقد اعتزل دوليًا منذ 3 سنوات وتلك مدة طويلة جدًا، هو يؤدي جيدًا جدًا لكن!".

أتم مجددًا ثقته في بديل المعيوف في الفريق العاصمي "العويس يؤدي معنا بشكل ممتاز جدًا وتلك هي خياراتي".

Shahid Shahid

يُشار إلى أن المعيوف لم يستقبل أي هدف خلال 4 مباريات خاضها مع الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقد قاد الفريق للفوز بكأس سوبر لوسيل الودي على حساب الزمالك قبل أسبوع تقريبًا بأدائه المميز خلال اللقاء وركلات الجزاء الترجيحية.

المنتخب السعودي وقع في مجموعة صعبة في كأس العالم، حيث ضمت بجانبه كلًا من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.