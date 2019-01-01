فيديو - القحطاني في رسالة لجمهور باعتزاله: أنتم المكسب الوحيد في حياتي

النجم الزعيم يخوض اليوم آخر مباراة له في الملاعب كلاعب

أبدى ياسر القحطاني؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، عجزه عن توجيه الشكر للجمهور الذي سانده في الملاعب، مؤكدًا أن حبهم هو مكسبه الوحيد في الحياة.

ومن المقرر أن يشارك عدد من نجوم العالم كروبين فان بيرسي وصامويل إيتو وغيرهم، بجانب عدد من نجوم العرب كمحمد الدعيع ويوسف الثنيان وعمر السومة وعمر عبد الرحمن "عموري" في مباراة ضد الهلال، حيث يشارك القحطاني بقميص كلا الفريقين على مدار شوطي اللقاء.

مهرجان الاعتزال يقام اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، بدعم من تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية.

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وقال القحطاني، خلال حفل اعتزاله: "هذه اللحظة لا تسعني، شكرًا لكل شخص موجود، شكرًا لكل من دعمنا، شكرًا لكل من لم يستطع الحضور، يعجز لساني عن الكلام، لا أقدر سوى أن أقول أن الجمهور هو المكسب الوحيد في حياتي كلها".

وأضاف: "كل شخص حضر للحفل، وحاول أن يكون موجودًا هو فرد من عائلتي، الحب الذي في قلوبهم لي لا يوصف، أعجز عن شكرهم فردًا فردًا، وبالنسبة لعائلتي لا أعلم ماذا أقول لهم، هم حاضرون اليوم ليقولوا للجمهور شكرًا على كل ما قدمتموه لي".

واختتم: "كان عندي طموح وسعيت لتحقيقه، ويكفيني في مشواري محبة الجمهور، ربما كان هناك انكسارات كثيرة، لكن كنت أنظر لها كدافع للانتصارات".

يذكر أن القحطاني كان قد كشف من قبل عن نجوم العالم المشاركين في المباراة، وأتى على رأسهم فرانشيسكو توتي وأندريه بيرلو وصامويل إيتو وروبين فان بيرسي. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ37 عامًا كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في 13 من إبريل عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري السعودي مع الزعيم بعد منافسة شرسة مع الأهلي.