فيديو - رسالة مؤثرة من والد القحطاني له في حفل اعتزاله

وصايا عدة من الوالد لنجم الزعيم

وجه عبد العزيز القحطاني، والد نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، رسالة لنجله، ووصية للتمسك بها عقب أن اعتزل كرة القدم.

ومن المقرر أن يشارك عدد من نجوم العالم كروبين فان بيرسي وصامويل إيتو وغيرهم، بجانب عدد من نجوم العرب كمحمد الدعيع ويوسف الثنيان وعمر السومة وعمر عبد الرحمن "عموري" في مباراة ضد الهلال، حيث يشارك القحطاني بقميص كلا الفريقين على مدار شوطي اللقاء.

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مهرجان الاعتزال يقام اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، بدعم من تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية.

وقال والد نجم الزعيم الأسبق، خلال كلمته بالحفل: "أخذتك الرياضة بعيدًا عنا، والآن حان وقت رد الدين لأمك الحنون، فقد عانت وهي تراك مصابًا، وإلى أسرتك كاملة؛ إخوانك وزوجتك النبيلة التي أرفع لها احترامي وتقديري، فقد رعتك وراعت أبنائك، وأيضًا ترد الدين للوطن ولاءً وإخلاصًا".

وأضاف: " أسأل الله وهو أغلى من أي شيء أن يأخذ بيدك لما فيه الخير لديننا وأخرتك، وأن يجعلك تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فهو يراك".

ياسر القحطاني :

نيابة عن كل العائله يشرفني أن الوالد يستلم الدرع باسم عائلتي كامله.#اعتزال_ياسر#الهلال_فريق_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/cBb54TtNJZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 1, 2019

يذكر أن صاحب الـ37 عامًا كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في 13 من إبريل عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري السعودي مع الزعيم بعد منافسة شرسة مع الأهلي.