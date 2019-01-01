فيديو | تسعة أهداف في اعتزال القحطاني وتألق الدعيع وعموري

الهلال هزم أصدقاء ياسر بخماسية مقابل أربعة أهداف

انتصر الهلال السعودي بمباراة اعتزال ياسر القحطاني أمام أصدقاء ياسر بخماسية مقابل أربعة أهداف، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".

الزعيم دخل المباراة بتشكيل مكون من: محمد الدعيع - حسن كادش - هيون سوو - محمد جحفلي - أمير كردي - جوستافو كويلار - كارلوس إدواردو - يوسف الثنيان - مارسيلو كماتشو - محمد الشلهوب - سامي الجابر.

فيما جلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الواكد - نواف الغامدي - علي البليهي - عبد الله الحافظ - ناصر الدوسري - أندريه كاريلو - ذعار العتيبي - عمر خربين - صالح الشهري - جيوفينكو.

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فيما ضم فريق أصدقاء ياسر كوكبة من نجوم العالمي على رأسهم روبين فان بيرسي، فرانشيسكو توتي، صامويل إيتو، رونالدينيو، أندريه بيرلو، عمر عبد الرحمن "عموري"، عمر السومة، ويلهامسون، طارق التائب وغيرهم.

الشوط الأول خطف به الإخطبوط محمد الدعيع الأنظار بتصدياته الأكثر من رائعة، والتي منعت أكثر من هدف محقق لأصدقاء ياسر.

وفي الدقيقة السابعة، تقدم الزعيم من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بأقدام كماتشو بعدما استلم تمريرة من سامي الجابر، الذي سجل الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق بعد تمريرة من كارلوس إدواردو.

البرازيلي إدواردو أحرز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 17 من تسديدة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء.

صاحب الحفل القحطاني سجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 26 من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، اخترقت شباك الدعيع أخيرًا.

في الشوط الثاني، ارتدى القحطاني قميص الهلال، ومع مرور أربع دقائق من الشوط، صنع النجم المعتزل الهدف الرابع للزعيم من عرضية، حولها صالح الشهري برأسية في الشباك.

ومن تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، أضاف الشلهوب الهدف الخامس والأخير للأزرق، ليحتفل بعدها على طريقة القناص القحطاني.

أصدقاء ياسر بدأوا العودة للمباراة في الدقيقة 48، بثلاثة أهداف جميعها من صناعة الإماراتي عموري، حيث سجل أحمد الفريدي الهدف الثاني لهم، من تسديدة من بين أقدام الحارس الواكد.

الساحر رونالدينيو أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 52 من تسديدة قوية من داخل المنطقة، ثم اختتم التهديف ويلهامسون في الدقيقة الأخيرة بعدما انفرد بالواكد.