السومة والثنيان - القحطاني يكشف عن نجوم مهرجان اعتزاله

مباراة نجوم العالم والهلال في اعتزال ياسر تقام بالأول من ديسمبر المقبل

كشف ياسر القحطاني؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، عن بعض النجوم المشاركين في مهرجان اعتزاله المنتظر في الشهر المقبل.

تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق ووزير الترفيه الحالي، يفي بوعده لنجم الزعيم بإقامة مباراة اعتزاله في الأول من ديسمبر المقبل، حيث ستجمع نجوم العالم مع الهلال.

وبعدما طالب القحطاني الجمهور بتوقع النجوم المشاركة في اللقاء، بدأ بالكشف تباعًا عن بعض المشاركين، حيث كان أول المشاركين السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، وكتب صاحب المهرجان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هداف من الطراز الأول، يشرفني ويسعدني حضورك يا عقيد".

وأضاف مشيرًا إلى سامي الجابر؛ نجم ورئيس الأزرق السابق: "مشتاقون لك يا أبو عبد الله، وأنا والجمهور نرغب أن نراك في الملعب في اعتزال ياسر".

ياسر القحطاني تابع موجهًا حديثه ليوسف الثنيان: "الفيلسوف الذي أعطى الرقم 15 هيبة!، أبو يعقوب طلتك في الملعب في اعتزال ياسر تكريمًا في حد ذاته".

واختتم بمحمد الدعيع: "كنا نلعب وننسى أن عندنا مرمى!، الأخطبوط حاميه ومقفله ورامي المفتاح، يشرفني حضورك ومشاركتك معنا".

يذكر أن القحطاني كان قد كشف من قبل عن نجوم العالم المشاركين في المباراة، وأتى على رأسهم فرانشيسكو توتي وأندريه بيرلو وصامويل إيتو وروبين فان بيرسي. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ37 عامًا كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في 13 من إبريل عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري السعودي مع الزعيم بعد منافسة شرسة مع الأهلي.