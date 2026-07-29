رفع الحرج عن الجميع .. نيمار يعلن "نهاية الرحلة" بعد الوداع المُحبط لكأس العالم

أعلن النجم البرازيلي نيمار، اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني بعد مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان مهاجم سانتوس قد انضم إلى منتخب البرازيل وهو لم يستعد لياقته البدنية الكاملة، مما وضع المدرب كارلو أنشيلوتي في دائرة الاتهام.

ولم يشارك سوى لبضع دقائق في مباراتين، وسجل هدفه الوحيد من ركلة جزاء ضد النرويج في دور الـ16.

وقد أطاحت النرويج بالمنتخب البرازيلي في تلك المرحلة بالذات، بفوزها 2-1، لتنهي رحلة السيليساو سريعًا في المونديال، وتحرمه من استعادة اللقب الغائب منذ عام 2002.

وعندما سُئل في ختام مؤتمر صحفي عما إذا كان سيشارك في كأس العالم 2030، أجاب نيمار بصراحة: "انتهت مغامرتي مع المنتخب الوطني. لقد صنعت التاريخ هناك، وأنا سعيد جدًا بذلك".

وكما أفادت شبكة «فوت ميركاتو»، أضاف: «لقد مررت بالكثير. بذلت قصارى جهدي وناضلت دائمًا من أجل القميص الأصفر، لكنني أعتقد أنني اكتفيت من القيام ذلك».

ويرفع بذلك نيمار الحرج عن الجميع في البرازيل، بعدما تم اتهام أنشيلوتي بمجاملته وجلبه للمشاركة في المونديال، رغم انخفاض مستواه ولياقته البدنية.

يبلغ نيمار 34 عامًا، وينتهي عقده مع نادي سانتوس في نهاية عام 2026. وسيتم تحديد خطوته التالية بعد ذلك.

ويودع المنتخب البرازيلي بصفته أفضل هداف في تاريخ «السيليساو»، بعد أن سجل 80 هدفاً في 130 مباراة دولية وشارك في أربع بطولات كأس العالم.