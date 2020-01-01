اعتزال بيكيه وابن جوارديولا الروحي.. لذلك بسعي برشلونة للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

هل يكون نجم مانشستر سيتي هو الحل لمشاكل برشلونة الدفاعية؟

يأمل برشلونة أن يتمكن من إقناع المدافع الشاب لمانشستر سيتي إريك جارسيا بالانتقال إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية أو مجانًا اعتبارًا من يناير.

ويحاول نادي برشلونة إتمام التعاقد مع إريك جارسيا من مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية لإيجاد بديل لصامويل أومتيتي الذي يتعرض للإصابة بصورة مستمرة.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية والمقربة من نادي برشلونة بعض الأسباب التي تجعل الكتلان يبحثون عن التعاقد مع جارسيا بالتحديد.

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السبب الأول هو كون إريك جارسيا مدافع شاب، وأنه ابن النادي الكتالوني وخريج مدرسته وأحد أبرز الأسماء التي شكلت هذا الجيل الأخير من خريجي المدرسة.

السبب الثاني هو التطور الذي حدث له في السنوات الأخيرة على يد المدير الفني السابق والتاريخي لبرشلونة بيب جوارديولا، ما يسمح له بالتأقلم مع فلسفة النادي.

السبب الثالث هو انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل، كما أن جيرارد بيكيه قد بدأ يفكر في الاعتزال حسب بعض الأصوات المقربة منه ويحتاج إلى من يخلفه.

وأخيرًأ، رغبة اللاعب، حيث أنه على الرغم من سعادته في مانشستر سيتي ورغبته في مواصلة العمل مع جوارديولا، إلا أن ظهور اسم برشلونة كان له مفعول السحر على تغير وجهته بشكل مفاجئ.

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يذكر أن برشلونة سيعاني هذا الصيف في محاولة إجراء أي تعاقدات جديدة بسبب التوابع الاقتصادية لفيروس كورونا والتي أثرت على النادي ومختلف أندية أوروبا والعالم.