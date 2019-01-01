بعد اعتزال إيتو - من اللاعبون الثلاثة الباقون من كأس العالم 1998؟

إيتو ألمح للاعتزال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ألمح صامويل إيتو، النجم الكاميروني إلى اعتزاله كرة القدم في الأيام الأخيرة، ليتبقى فقط ثلاثة لاعبين لا يزالوا حاضرين في الملاعب وشاركوا بمونديال 1998.

وكان إيتو قد لعب في كأس العالم فرنسا 98 بعمر السادسة عشر، كأصغر لاعب شارك في تلك النسخة من بطولات العالم.

صامويل إيتو - وداعاً أيها الأسد العجوز

وأصبح الآن متبقياً فقط ثلاثة لاعبين نشطين في الملاعب ممن لعبوا في مونديال فرنسا 1998 بعد تلميحات إيتو عن الاعتزال.

أول الأسماء هو الكوري الجنوبي لي دونج جوك، 40 عاماً، والذي لا يزال نشطاً مع فريق جونبوك موتورز بالدوري الكوري.

ثاني الأسماء الياباني شينجي أونو، 39 عاماً، والذي يلعب مع ريوكو بدوري الدرجة الثانية اليابانية.

أما ثالث الأسماء فهو النجم السعودي المخضرم سعيد عبد الغني، 42 عاماً، والذي لا يزال متواجداً بالملاعب بقميص الأهلي السعودي.

لاعب رابع لا يزال حاضراً بالملاعب ولكن لم يشارك في المونديال وقتها بأي لقاء هو الإيطالي جيانلويجي بوفون، 41 عاماً، مع يوفنتوس.