اعتراف نصراوي خطير .. "وا أسفاه على فيتوريا وهذين اللاعبين"
فاجأ الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل جميع متابعيه باعتراف خطير أبدى خلاله ندمه على تفريط النصر بمدربه روي فيتوريا والثنائي جوليانو وأحمد موسى.
النصر يعيش موسمًا صعبًا جدًا رغم إنفاقه الكثير من الملايين لدعم صفوفه الصيف الماضي، حيث خرج من دوري أبطال آسيا وكأس الملك وبات عمليًا خارج سباق المنافسة عل لقب الدوي السعودي.
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المريسل قال عبر تويتر أن النصر لم يستبدل عناصره القديمة التي تخلى عنها ببدلاء أفضل بل العكس، وقد وصف الثلاثي فيتوريا وجوليانو وموسى بالجواهر التي أضاعها النادي.
إذ كتب "إن أردت تبديل لاعب أو إداري أو رئيس أو أي شيء، يجب أن تُطبق هذا المبدأ حرفيًا وهو أن القادم خلفه يجب ألا يقل عنه أو بمعنى آخر يجب أن يكون أفضل منه، ولكن في المدرب روي فيتوريا مثال. هل من حضروا بعده أفضل منه؟، وا أسفاه على فيتويا وجوليانو وأحمد موسى، للأسف جواهر فقدت".
يُشار إلى أن فيتوريا قاد النصر لتحقيق لقب الدوري السعودي موسم 2018-2019، وقد أقاله النادي من منصبه في ديسبمر 2020 وعين بعده ألين هورفات ثم مانو مينيزيس ثم بيدرو إيمانويل وأخيرًا ميجيل روسو، وقد فشلوا جميعًا في تحقيق النتائج المطلوبة من الجماهير.